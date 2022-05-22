الصديق الخائن .. بنزيما يستعين بنجم الراب لتوجيه رسالة إلى مبابي

جدد كيليان مبابي تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان أمس السبت حتى 3 سنوات قادمة تنتهي في صيف 2025، ورفض الانتقال هذا الصيف إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية.

مبابي كان قريب للغاية من التوقيع لبطل الدوري الإسباني، لكنه غير رأيه في اللحظات الاخيرة وأختار تجديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ويبدو أن موافقة مبابي على البقاء في باريس ورفض الانتقال إلى مدريد أثار حفيظة مواطنه ومهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما الذي رد على تجديد كيليان مبابي بطريقته الخاصة.

رسالة بنزيما إلى مبابي

نشر كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لنجم الراب العالمي الراحل "توباك شاكور" رفقة صديقه والذي تدور قصة حول أنه خانه وتسبب في قتله، ويعتبر الكثيرون أنه رسالة مبطنة من بنزيما، بعد قرار مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان.

توباك تعرض للاغتيال في 13 سبتمبر 1996، أثناء تواجده في لاس فيغاس، لحضور مباراة ملاكمة هاجمت سيارته من قبل سيارة، بها أربعة أفراد أطلق أحدهم النار على توباك، ليرد قتيلًا.

بنزيما كان يأمل باللعب مع كيليان مبابي، خلال الموسم المقبل، بعدما كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قريب للغاية من التوقيع للملكي، قبل أن يغير رأيه ويقرار البقاء في ملعب حديقة الأمراء لثلاثة سنوات قادمة.

وقال مبابي عقب تجديد تعاقده: "أريد أن أعلن أني أخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد لمواصلة اللعب في فرنسا، وأسعى لمواصلة التطور".

اقرأ أيضاً..

جول إنسايدر | أسطول سيارات ميسي .. تفوق على رونالدو في مزاد ويقتني تحف فنية!

تشكيل الموسم في الدوري الإسباني 2021-2022 | حضور طاغٍ لريال مدريد ومساهمة ضئيلة من برشلونة!

تأثير مبابي .. تضارب حول مصير زيدان ورحيل ليوناردو وشيك