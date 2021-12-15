برشلونة ينسى مبابي ويجتمع مع رايولا لضم هالاند

مرة أخرى يعود اسم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بين الأسماء المرشحة إلى الانتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

مستقبل هالاند أصبح يبتعد بشكل مستمر عن بوروسيا دورتموند، بسبب الاهتمام المتزايد بالحصول على خدمات اللاعب الشاب.

ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس ومانشستر سيتي، جميعها أندية ارتبطت باللاعب، ولكن ماذا عن برشلونة؟

هل ينضم هالاند إلى برشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة على استعداد لبحث كل الخيارات الممكنة من أجل التعاقد مع هالاند.

ويأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقده جوان لابورتا رئيس النادي، مع مينو رايولا وكيل اللاعب خلال هذا الأسبوع في تورينو.

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام برشلونة باللاعب يبدو واضحًا، خاصة وأن رايولا قال في تصريحات صحفية، إن النادي الإسباني يعتبر من خيارات هالاند.

ويطمح برشلونة في الظفر بخدمات اللاعب، لإيمانهم بأنه سيكون من أهم العوامل المساعدة لعودة النادي إلى مكانته السابقة.

هل يحاول برشلونة التعاقد مع مبابي؟

الصحيفة أكدت أن صفقة انتقال مبابي من باريس سان جيرمان بالمجان الصيف القادم تبدو غاية في الصعوبة، بسبب تفضيل اللاعب الانضمام لريال مدريد.

هالاند يعتبر من أحلام لابورتا، لذلك هناك الكثير من العمل للقيام به لتوفير الموارد المادية من أجل تحقيق هذا الحلم.

صفقة مداخيل "CVC" المتوقع حدوثها في الدوري الإسباني قد تساعد على ذلك، لتلبية الطلبات المالية المرتفعة لبوروسيا دورتموند ووكيل اللاعب نفسه.

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