"الصحافة الفرنسية ترى أن انضمام ميسي إلى الهلال فرصة لن تتكرر"

فرصة أخيرة لميسي لمواجهة رونالدو في دوري واحد

Shahid

كشفت سيرين العماري، مراسلة قناة الإخبارية السعودية في فرنسا، عن اهتمام الصحافة الفرنسية بالعرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

ويحاول نادي الهلال خلال الوقت الحالي، التعاقد مع ليونيل ميسي، ليكون لاعبًا في صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وقالت سيرين خلال تصريحات عبر برنامج "المنتصف": "هناك أخبار كثيرة حول تواصل نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتقديم عرض ضخم، ما يفتح الأبواب على إمكانية تركه قارة أوروبا والانتقال إلى الدوري السعودي أسوة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو".

وأضافت العماري: "الصحافة الفرنسية بدأت في الاهتمام والكتابة عن الموضوع، وهناك تحليلات وتوقعات حول هذا الأمر، حيث يرى المحللون أن هذه هي الفرصة الكبرى لميسي ليكون في بطولة واحدة مع كريستيانو رونالدو".

واختتمت مراسلة الإخبارية تصريحاتها قائلة: "هي فرصة أيضًا لميسي من الناحية المادية، والسعودية أصبحت تستقطب نجومًا كبارًا في كرة القدم، وهذا الأمر يعزز إمكانية تنظيم السعودية لكأس العالم 2030 وستكون فرصة مهمة لفتح باب السياحة الأجنبية للسعودية".

Shahid