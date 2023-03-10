الشيخ مشاري العفاسي يثير الغموض بفيديو رونالدو "الغاضب"

ماذا يقصد العفاسي من الفيديو الذي نشره؟

أثار القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي الغموض، بشأن الفريق الذي يشجعه في دوري روشن للمحترفين السعودي، عقب مباراة الاتحاد والنصر التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وانتصر الاتحاد على النصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن، على ملعب الجوهرة المشعة، وسط حضور جماهيري كثيف.

ونشر العفاسي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وهو غاضب أثناء خروجه من المباراة.

الفيديو يُظهر رونالدو وهو يقوم بركل قارورة مياه كانت على أرضية الملعب، حيث كان غاضبًا من خسارة فريقه النصر للمباراة أمام الاتحاد، وسط تفاعل الجماهير مع النجم البرتغالي.

وأثار العفاسي الغموض، بعدما قامت الجماهير بالتعليق على الفيديو، بأنه يُشجع نادي الاتحاد، خاصة وأنه لم يكتب أي تعليق مصاحب للفيديو الذي نشره.