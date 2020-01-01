الشلهوب يتحدث عن الهزيمة أمام الأهلي والفائدة الوحيدة

الأهلي يضرب الهلال بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

تحدث محمد الشلهوب قائد الهلال عن السقوط أمام الأهلي، ضمن الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

الأهلي حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، وأشعل المنافسة مرة أخرى، وقلص الفارق بين الهلال والنصر إلى 6 نقاط فقط قبل نهاية الدوري بـ4 مباريات.

وانتقد الشلهوب أداء الفريق في المباراة أمام الأهلي وأكد أن لاعبي الهلال لم يكونوا في يومهم ولم يقدموا المستوى المطلوب.

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وقال قائد الزعيم: "بالفعل لم نقدم المستوى المرغوب فيه خلال المباراة اليوم، لم نقدم ما نستحق عنه نقاط المباراة وهو ما أحزن الجماهير ولديهم حق لأنهم لم يرونا مثل هذا من قبل".

وأضاف الشلهوب: "الخسارة صعبة ولكن قد يكون هذا الوقت المناسب من أجل الاستفاقة وتصحيح الأخطاء قبل حسم الدوري".

ويتصدر الهلال الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة بعد مرور 26 جولة، بينما يأتي النصر ثانيًا برصيد 55 نقطة والأهلي ثالثًا بـ46 نقطة.