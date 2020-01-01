الشركات الراعية تمنع إلغاء دوري أبطال آسيا

الجولة الرابعة سيتم تأجيلها، كما تم تأجيل الجولة الثالثة والموعد المقترح أن تلعب الجولتان في الموعد المقرر لدور الـ16 على أن يلعب دور الـ16 أغسطس المق

أكد إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي على صعوبة إلغاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وقال القاسم في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن الجولة الرابعة سيتم تأجيلها، كما تم تأجيل الجولة الثالثة والموعد المقترح أن تلعب الجولتان في الموعد المقرر لدور الـ16 على أن يلعب دور الـ16 أغسطس المقبل".

وأضاف القاسم أن المأزق الكبير سيكون في حال اضطر الاتحاد الآسيوي إلى تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة سيكون هناك مقترحات عديدة منها أن تقام مباريات كل مجموعة بشكل التجمع في دولة واحدة وخلال وقت واحد ويتم حسم المتأهلين من كل مجموعة.

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وعن الأنباء التي تتحدث عن إلغاء دوري أبطال آسيا هذا العام، أجاب "هذا الأمر غير مطروح للنقاش على الطاولة، لأن من الصعب إلغاءه بسبب ارتباط الآسيوي بعقود مع رعاة وشركات مشغلة ومنتج تم بيعه عليها".

وقال القاسم أن اتحاد القدم سيصر على أن تكون آلية التأجيلات لدوري أبطال آسيا واضحة، وقال "سنطلب أن يتم حسم إقامة كل جولة من عدمها قبل موعدها المحدد بشهر حتى يتسنى لنا معرفة الوضع وتهيئة الأندية والمسابقات المحلية".

وبحسب التقارير الصحفية السعودية كانت الأندية السعودية المشاركة بدوري أبطال أسيا، قد طالب إلغاء النسخة الحالية من البطولة، خوفا من تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في تأجيل الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الأندية المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا، والمتمثلة في الأهلي والاتحاد، والهلال والنصر، تميل إلى إلغاء النسخة الحالية من البطولة حال استمرار تأجيل الجولات المقبلة.