الشرطة الفرنسية تحتجز لاعب رين بعد التسبب في مقتل سيدة بدراجته النارية

اللاعب يعتقد أن مسيرته انتهت

قامت الشرطة الفرنسية بالقبض على لاعب عمره 18 سنة من نادي ستاد رين، وذلك بعد تسببه في وفاة سيدة عمرها 51 سنة، صدمها أثناء ركوب دراجة نارية كهربائية.

الواقعة المؤسفة حدثت أثناء توجه اللاعب الشاب إلى تدريبات فريقه يوم الأربعاء الماضي، ليتم احتجازه بتهمة القتل غير العمد بعد وفاة السيدة.

فيليب أستروك المدعي العام في مدينة رين قال لوكالة "فرانس برس" إن الشاب سيُحال إلى مكتب الادعاء اليوم، الخميس، من أجل التحقيق في ملابسات القضية.

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وفي سياق متصل أشار موقع "RMC" إلى أن أحد المصادر المقربة من نادي ستاد رين، كشف عن الحالة السيئة التي يمر بها صاحب الـ18 سنة، حيث يعتقد أن هذا الحادث دمره وتسبب في انتهاء مسيرته.

وكانت السيدة قد توفت يوم 24 يونيو الجاري، بعد عدة أيام من تعرضها للحادث، وسقطت على طريق واسع في وسط مدينة رين، ووفقًا للمدعي فيليب أستروك، فإن الواقعة حدثت في الجزء غير المخصص للطرق من المنطقة.

وبعد استجواب المحققون للاعب الشاب وخضوعه لاختبارات تعاطي الكحول أو المخدرات، تبين أنه لم يقم بتعاطي أي من هذه المواد خلال قيادته للدراجة النارية.