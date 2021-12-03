الشرطة الإيطالية تداهم مقر يوفنتوس بسبب صفقة رونالدو

فصل جديد مع شكوك الفساد بالدوري الإيطالي، وبطله هذه المرة هو يوفنتوس في صفقة رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

رونالدو رحل عن يوفنتوس في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بحوالي 13 مليون جنيه استرليني.

المدعون الإيطاليون أمروا بإجراء تفتيش جديد في مقر يوفنتوس في تورينو، كجزء من تحقيق مستمر فيما يتعلق بفحص الشروط المالية لصفقة بيع رونالدو.

وهو ما أكده يوفنتوس في بيان رسمي، حول تلقي النادي إخطارًا بمرسوم تفتيش جديد فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية من قبل المدعي العام.

ومن ضمن الأسماء المتهمة في هذه القضية ستيفانو كيراتي و المحامي سيزار جاباسيو وبافيل نيدفيد نائب رئيس النادي والرئيس أندريا أنييلي.

ويأتي ذلك ضمن عملية بحث تقودها الشرطة المالية الإيطالية بالنادي، للحصول على وثائق تتعلق ببيع اللاعبين بين عامي 2019 و2021.

وبدأت هذه العملية بسبب بعض الشكوك حول تقديم يوفنتوس بيانات مالية كاذبة وفواتير بمعاملات غير موجودة من أجل زيادة رأس مال النادي، وتفادي أي مشاكل بخصوص اللعب المالي النظيف.

وكانت الشرطة قد داهمت مكاتب النادي منذ أسبوع، وحصلت على بعض العقود والفواتير والبيانات المالية الخاصة ببعض الصفقات.

ومن المقرر استمرار عملية البحث والتحقيق خلال الأيام القليلة القادمة، في قيام يوفنتوس بنشر الإصدار الخاص بزيادة رأس ماله بقيمة 400 مليون يورو في 24 نوفمبر الماضي.

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