بسبب الأجهزة المقرصنة ومشاهدة المباريات بشكل غير قانوني .. حملة عنيفة للشرطة الإنجليزية!

حملة قوية للشرطة الإنجليزية...

كشفت تقارير صحفية عن قيام الشرطة الإنجليزية، بحملة عنيفة لمحاربة القرصنة وسرقة البث التلفزيوني، ومشاهدة المباريات بطريقة غير قانونية، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في القيام بذلك.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ميرور" فإن الشرطة الإنجليزية، استهدفت 13 منطقة لمحاربة البث غير القانوني، وقد كثفت الجهات الأمنية حملتها في عملية ضخمة على مستوى البلاد.

واستهدفت العملية الأمنية أكثر من 30 موردًا يبيعون تلك الأجهزة، بالإضافة إلى إصدار تحذيرات للجميع، لإيقاف الوصول الغير قانوني، للقنوات التي تبث المباريات باشتراك.

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وأشار التقرير إلى أنه تم بالفعل إصدار بعض الأحكام القاسية كجزء من تلك العملية، حيث تم القبض على رجل يبلغ 42، للاشتباه في تورطه بيع أحد أنواع الأجهزة التي تبث المباريات بشكل غير قانوني، بخلاف رجل آخر حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

جدير بالذكر أن إنجلترا، ليست الدولة الوحيدة التي تُحارب القرصنة بكل قوة، بل هناك مساعي كبيرة من خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، لمحاربة مثل تلك الأمور في إسبانيا، بالإضافة إلى وجود قضايا كبيرة في إيطاليا للشأن ذاته.