الشرطة اقتحمت الملعب.. القبض على لاعبيْن في الدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب!

"النادي لن يدلي بأي تعليق"

ألقي القبض على لاعبيْن بأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إبلاغ الشرطة بتورطهما في واقعة اغتصاب.

وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن "اللاعبين يبلغان من العمر 19 عامًا وينتميان لنادٍ واحد للتحقيق في واقعة اغتصاب مزعومة".

وأوضحت أنه اللاعبين -اللذين لم يكشف عن اسميهما- تم اعتقالهما في نهاية الأسبوع، من داخل ملعب ناديهما، بعد إبلاغ الشرطة".

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ولفتت إلى أن الشرطة أبلغت أحد اللاعبين بأنه "مشتبه به في الاعتداء والمساعدة والتحريض على الاغتصاب"، قبل اعتقاله بشكل رسمي ليقضي ليلة خلف القضبان، فيما ألقي القبض على زميله في اليوم التالي، وجرى استجواب المتهميْن، قبل أن يفرج عنهما بكفالة، في انتظار مزيد من التحقيقات.

وقال متحدث باسم النادي لصحيفة "ذا صن": "بما أن الأمر الآن في أيدي الشرطة، فإن النادي لن يدلي بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة".