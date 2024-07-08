الشباب يُقدم عرضًا رسميًا لضم مدافع النصر

تحركات الأندية في السوق المحلي السعودي متواصلة

تُواصل أندية دوري روشن السعودي تحركاتها الجادة في سوق الانتقالات الخاص باللاعبين السعوديين، فيما مازال الجزء الخاص بالأجانب مؤجلًا حتى نهاية يورو 2024 فيما يبدو.

الصحفي عبد العزيز العصيمي كشف النقاب عن تقديم نادي الشباب لعرض للنصر بهدف التعاقد مع ظهيره الأيمن نواف بوشل، لكنه لم يكشف عن رد الفريق العاصمي.

النصر مضطر للتخلي عن بعض لاعبيه المحليين بعد قرار اتحاد الكرة تقليص القائمة من 30 إلى 25 لاعبًا، وقد غادره بالفعل حارس المرمى وليد عبد الله وقد يلحق به عبد المجيد الصليهم وعبد الله مادو، بجانب بعض الأجانب مثل ساديو ماني وتاليسكا.

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بوشل الذي يُجيد اللعب في خانتي الظهير والجناح الأيمن يرتبط مع النصر بعقد يمتد حتى صيف 2027، وقد انضم للنادي قادمًا من الفتح في يناير 2023.

صاحب الـ24 عامًا لعب مع النصر 33 مباراة صنع خلالها هدفًا واحدًا، وقد لعب مباراة واحدة مع المنتخب السعودي كانت ضد فلسطين في كأس العرب 2022.