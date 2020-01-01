الشباب يوضح موقفه من استكمال بانيجا الموسم مع إشبيلية

بانيجا صفقة قوية للشباب في الموسم الجديد

كشف نادي الشباب السعودي، اليوم الجمعة، عن موقفه تجاه استكمال لاعبه الأرجنتيني إيفر بانيجا الموسم الحالي مع إشبيلية الإسباني.

وكان الشباب قد تعاقد مع بانيجا بداية من الموسم المقبل، ولكن توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، جعل الموسم لم ينته في موعده.

وطلب إشبيلية استكمال بانيجا الموسم الحالي مع الفريق بعد أن توقف لفترة بسبب فيروس كورونا، وردت إدارة الليوث في بيان رسمي.

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وقال الشباب في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وافقت إدارة نادي الشباب على تمديد عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني إيفر بانيجا مع فريق إشبيلية الإسباني".

وأضاف البيان: "وذلك حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يلتحق بانيجا مع الشباب خلال فترة التحضيرات للموسم الرياضي المقبل".

ويسعى الشباب للتحضير جيدًا للموسم الجديد لاستعادة رونقه مرة أخرى بعد ابتعاده عن المنافسة الحقيقة خلال المواسم الأخيرة.