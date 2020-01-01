الشباب يواصل الاستعداد لمواجهة النصر في ديربي الرياض

الحصة التدريبية للفريق الشبابي بدأت الساعة الحادية عشر في صالة النادي

أجرى نادي الشباب تدريباته صباح اليوم تحت قيادة المدير الفني لويس جارسيا حصة تدريبية استعداداً لمواجهة النصر السعودي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل الفريق الشبابي نادي النصر يوم الجمعة المُقبلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحصة التدريبية للفريق الشبابي بدأت الساعة الحادية عشر في صالة النادي، حيث أخضع المدرب اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين تحت إشراف مدرب اللياقة.

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وشمل الجزء الثاني من التدريبات على خالد الأمير خالد بن سلطان، على تدريبات لياقية وتكتيكية، من أجل الاستعداد للمواجهة المُقبلة.

ومن المنتظر ان يؤدي الفريق يوم غد الخميس مرانه الأخير الساعة الرابعة عصرًا، ثم يعقد المدير الفني مؤتمرًا صحفيًا الساعة السادسة بتوقيت المملكة.

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يُذكر أن فريق الشباب رغم إنه مازال بعيدًا عن منصات التتويج والقمة منذ زمنٍ بعيد، لكن بدايته هذا الموسم كانت جيدة إلا أنه سرعان ما عاد لمراكز الوسط التي أصبحت معتادة له في السنوات الأخيرة، لكن حلم البطاقة الآسيوية لم ينته بعد بالنسبة لليث الذي يجب أن يكشر أن أنيابه ويحقق المفاجأة في ديربي الرياض.