نادي الشباب قال كلمته الأخيرة في انتقال ثنائي الفريق الأول إلى الهلال والنصر

حسم نادي الشباب، قراره النهائي من انتقال حسان تمبكتي ومتعب الحربي، ثنائي الفريق الأول ومنتخب السعودية، إلى الهلال والنصر على التوالي، خلال صيف العام الحالي.

الساعات الماضية شهدت أنباءً عن اتفاق الهلال مع تمبكتي، مع تأكيدات صحفية على استعداد النصر، لتقديم عرض رسمي إلى الليث الشبابي، للتعاقد مع الحربي.

من ناحيته.. نفى الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، توقيع تمبكتي، أو انتقاله إلى الزعيم الهلالي، خلال صيف العام الحالي؛ كما يردد البعض.

وكشف الصائغ عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن رفض الإدارة الشبابية، النظر في جميع العروض المقدمة للتعاقد مع تمبكتي والحربي، حيث هناك تمسك باستمرارهما مع الفريق، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، يُعاني من نقص عددي كبير في قلب الدفاع، ووضع حسان تمبكتي، على رأس أولوياته، لتدعيم هذا المركز.