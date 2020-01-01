الشباب يُعلن طرح تذاكر مباراة النصر ويُحدد أماكن تواجد جماهيره

يستضيف الليوث نظيره نادي النصر غدًا الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الخميس، طرح تذاكر مباراة الفريق المُقبلة أمام نادي النصر ضمن مباريات الجولة الـ18 بالدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الليوث نظيره نادي النصر غدًا الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة الـ18من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الشبابي أوضح عبر حسابه أن الجهة اليسرى من الملعب ستكون مخصصة لجماهيره، فيما ستكون المدرجات يسار المنصة للعائلات الشبابية.

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وكشف الفريق عن الأسعار والتي جاءت كما يلي : 1500 ريال، سعراً لقيمة تذاكر المنصة الذهبية، و500 ريال للمنصة الفضية، و30 ريالاً للدرجة الموحدة ومدرج العوائل.

وكان اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور الأول من الدوري، ضمن الجولة الثالثة، في سبتمبر الماضي، قد انتهى بالتعادل السلبي.

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يُذكر أن نادي الشباب يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بينما يحتل النصر وصافة الترتيب بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.