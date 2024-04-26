الشباب يسخر من الاتحاد بـ"نزهة في الساحل" .. ويذله على الصفقة الضائعة!

الشباب يجلد الاتحاد بقسوة..

SHAHID

سخر نادي الشباب السعودي، من نظيره ومواطنه الاتحاد؛ بعد الفوز عليه في مدينة جدة، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الشباب فاز بثلاثة أهداف مقابل واحد، على مستضيفه الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكتب الليث الشبابي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد المباراة: "نزهه قصيرة في الساحل الغربي.. ثلاثة أهداف بثلاث نقاط".

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ولم يكتفِ الشباب بذلك؛ حيث واصل السخرية من الاتحاد بقسوة؛ قائلًا: "بالرياض ولا جدة!.. ناخذك رايح جاي"؛ في إشارة إلى الفوز ذهابًا وإيابًا على العميد.

كما نشر الشباب، صورة لنجمه البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة الكبيرة؛ ليعلق عليها: "الآن نفهم.. لماذا يريدونه كثيرًا".

كاراسكو كان هدفًا كبيرًا للاتحاد، في الانتقالات الشتوية الماضية؛ حيث تفاوض المسؤولون على صفقة تبادلية كبرى مع الشباب؛ لكن الأخير رفض التخلي عنه بأي ثمن.

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