الشباب يدخل في منافسة شرسة مع النصر على صفقة برازيلية

من سينجح في إبرام تلك الصفقة القوية؟

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن نادي الشباب يزاحم نادي النصر، على ضم أحد اللاعبين البرازيليين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى جميع الأندية السعودية لضم أفضل اللاعبين المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

من هو اللاعب البرازيلي الذي يتنافس عليه الشباب والنصر؟

أكدت صحيفة "UOL" البرازيلية، على أن اللاعب البرازيلي باولينيو قد تلقى عرضًا من نادي الشباب السعودي، من أجل التعاقد معه لمدة موسمين قادمين خلال فترة الانتقالات الحالية.

الشباب يدخل في مفاوضات مع باولينيو، ليزاحم النصر الذي يتفاوض معه منذ فترة طويلة، قبل أن يصبح اللاعب حرًا، بعد فسخ عقده مع نادي جوانزهو الصيني.

ما هو موقف باولينيو من الانتقال إلى النصر أو الشباب؟

وأشارت الصحيفة إلى أن باولينيو بالرغم من العروض العربية التي يتلقاها، إلا وأنه لديه الرغبة في العودة لأوروبا من جديد، لتكون أولويته في انتظار عروض جديدة.

ولعب باولينيو في أوروبا بصفوف ناديي توتنهام الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، قبل الانتقال إلى جوانزهو الصيني عام 2019، والذي استمر معه حتى رحل مؤخرًا.

ما هي العروض التي يمتلكها باولينيو حاليًا؟

وأكدت التقارير الصحفية على أن باولينيو يمتلك الكثير من العروض خلال الوقت الحالي، خاصة وأنه أصبح لاعبًا حر، بعد فسخ تعاقده مع جوانزهو الصيني، بسبب عدم قدرته على العودة إلى ناديه لظروف السفر والاحتراز من انتشار فيروس كورونا.

باولينيو تلقى عروضًا من أندية تركية أبرزها فنربخشه وبشكتاش، بالإضافة إلى عروض من السعودية والإمارات وقطر، وعرضًا من البرازيل من نادي كورينثيانز.

ما هي صفقات نادي النصر الصيفية حتى الآن؟

ونجحت إدارة النصر في إبرام صفقتين، وهما البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى الكاميروني فينسنت أبو بكر، وهناك رغبة في التعاقد مع باولينيو.

النصر يريد إعداد الفريق على كافة النواحي استعدادًا للموسم القادم، وذلك بعد إخفاقه الموسم الماضي في تحقيق أي لقب، باستثناء لقب كأس السوبر السعودي.

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