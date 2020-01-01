الشباب يتمسك بمواجهة الاتحاد على ملعبه في البطولة العربية

يخوض الشباب حاليًا مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب

تمسكت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان بقرار لعب الفريق الأول على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالنادي، في مباراة الذهاب أمام فريق الاتحاد السعودي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال والمقررة في 16 مارس المقبل.

وتأهل ناديي النصر والشباب إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ليضربا مواجهة سعودية نارية منتظرة في البطولة العربية.

خالد البلطان رئيس الشباب أعلن تمسكه بخوض مباراة الاتحاد على الملعب ذاته في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك البطولة العربية، بالإضافة إلى استيفاء الملعب كل الشروط من النواحي الفنية والتنظيمية.

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ويخوض الشباب حاليًا مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

التقارير أشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي طلبت من الإدارة الشبابية الموافقة على نقل مواجهة الفريقين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، أو إلى ملعب الملك فهد الدولي، بسبب الطاقة الاستيعابية لمدرجات ملعب نادي الشباب، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وكان الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز قد استضاف جميع مباريات نادي الشباب في الأدوار السابقة من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث لعب نادي الشباب 3 مباريات.

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يُذكر أن سعة مدرجات ملعب سلطان بن عبدالعزيز تصل إلى 12 ألف متفرج، حسبما ذكر طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية، وهو ما لاقى انتقادات اتحادية لعدم صحة ما ذكر.