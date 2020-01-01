الشباب يتلقى قرارًا من "فيفا" بشأن الروماني بوديسكو

قضايا الأندية السعودية ولاعبيها عرض مستمر في الاتحاد الدولي

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الثلاثاء، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن في قضية شيخ الأندية مع الروماني كونستانتين بوديسكو لاعب الفريق السابق.

وكان بوديسكو قد رحل عن الليوث ليرفع النادي قضية ضد اللاعب بسبب هروبه من معسكر شيخ الأندية في الموسم الماضي خلال الفترة الإعدادية.

وأصدر الشباب بيانًا رسميًا، قال فيه: "تلقت إدارة نادي الشباب قرار المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي حكم لمصلحة نادي الشباب في القضية المرفوعة ضد المحترف الروماني كونستانتين بوديسكو".

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وأضاف البيان: "والذي كان قد هرب من معسكر الفريق في ألمانيا الموسم الماضي وقام بفسخ عقده من طرف واحد دون سبب رياضي مشروع".

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وتابع النادي: "حيث ألزم القرار اللاعب وناديه استرا الروماني بدفع مبلغ 723 ألف دولار لمصلحة نادي الشباب خلال 45 يومًا".

لعب الروماني مع الشباب خلال الفترة التي قضاها داخل جدران شيخ الأندية 24 لقاء في جميع المسابقات أحرز 8 أهداف وصنع 5 آخرين.