الشباب يتحرك من أجل التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

بدأت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، في التحرك من أجل تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024، وذلك باستهداف أحد نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني.
الشباب أنهى موسم 2022-2023 مُحتلًا المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، حيث كان ينافس الفريق على صدارة الترتيب حتى الأمتار الأخيرة من الدوري.
وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن مسؤولي الشباب يقومون بالتفاوض حاليًا مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى البلطان للتعاقد مع موراتا، الذي لعب من قبل مع أندية يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، بجانب ريال مدريد الإسباني.
ولعب موراتا مع أتلتيكو مدريد في 45 مباراة خلال موسم 2022-23، سجل فيها 15 هدفًا وصنع 3 أهداف لزملائه بالفريق.
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