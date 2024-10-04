طالبوا فورًا بدخول الإسعاف .. سقوط مفاجئ للاعب الشباب يقلق الجماهير في مباراة ضمك

الشباب يخسر أمام ضمك في مباراة امتدت لـ118 دقيقة..

أثار ماجد عبد الله، لاعب فريق الكرة بنادي الشباب، قلقًا كبيرًا بين جماهير الليوث، بعد تعرضه لإصابة قوية، تسببت في مد فترة الوقت بدل الضائع، حوالي 18 دقيقة، ودخول الطاقم الطبي الذي قام بنقل اللاعب عبر السيارة الطبية.

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الشباب تلقى خسارة أمام مضيفه ضمك بنتيجة (0-1)، على ملعب ضمك بخميس مشيط، في مباراة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ووقع كيفن نكودو على هدف اللقاء بعد خطأ فادح من الحارس الكوري كيم سيونج جيو.

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وبسبب اصطدام قوي مع المنافس، سقط ماجد عبد الله فوق أرض الملعب، ليفقد الوعي، ويطالب اللاعبون فورًا بتدخل الطاقم الطبي، وفيما كانت المباراة تتجه نحو النهاية بعد احتساب 8 دقائق بدل ضائع، إلا أن اللعب توقف بسبب إصابة اللاعب، قبل أن يتم نقله خارج الملعب، فيما تم ربط رأس نكودو بضمادة إثر الالتحام القوي.

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من جانبه، أكد ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، أنه تم تثبيت رقبة اللاعب ونقله بواسطة الإسعاف من الملعب، وسيتم نقله مباشرة إلى المستشفى لإجراء كافة الفحوصات.

وفي هذا السياق، كشف تركي الغامدي، المتحدث الرسمي لنادي الشباب، عن تطورات حالة ماجد عبد الله، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط، قائلًا إن اللاعب استعاد وعيه بعد نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة عسير، وهو حاليًا تحت الملاحظة، وتواصل مع زملائه وعائلته.

ورفع ضمك رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة، في المركز الثالث.