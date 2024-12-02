الشباب يرد على قرار الفيفا بمنعه من التسجيل .. والكفاءة المالية: لا توجد قضايا قديمة!

الشباب لجماهيره: اطمئنوا!

وجه نادي الشباب، ردًا رسميًا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بإدراجه ضمن قائمة الأندية المحظورة من تسجيل لاعبين جدد، لمدة 3 فترات مُقبلة.

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وكشف الفيفا عن إدراج 11 ناديًا سعوديًا في قائمة الأندية الممنوعة من القيد، أبرزها ثلاثي دوري روشن (الشباب، الوحدة، ضمك)، علمًا بأن القائمة تشمل الأندية المحظورة من التسجيل، من مختلف أنحاء العالم، لعدة معايير، مثل النزاعات المالية أو الانتهاكات التنظيمية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر تركي الغامدي، المتحدث الرسمي بنادي الشباب، عبر منصة (إكس)، رسالة، قال فيها "توضيح: منع التسجيل المفروض حاليًا على نادي الشباب يخص قضية قديمة قبل أكثر من عامين، ومبلغها الواجب دفعه حوالي 15 ألف دولار فقط، ولم يتأخر النادي في دفعه، إلا بسبب خطأ إجرائي من قِبل الفيفا يتعلق بالحسابات، وهو ما يعمل عليه حاليًا، الفريق القانوني بالنادي، ورفع المنع ما هو إلا مسألة وقت، ويُتوقع أن يتم خلال اليومين المُقبلين بإذن الله".

وفي هذا السياق، تحدث عبد الله كبوها، رئيس لجنة الكفاءة المالية، عبر برنامج "برا 18"، حول ذلك الملف، قائلًا "هناك عدد من الأندية التي عليها إيقاف منع من التسجيل، صدرت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ولكن بمجرد سداد المطالبات، سيتم رفع المنع".

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وأضاف كبوها أن الاحتراف موجود في أندية الدوريات السعودية، من روشن إلى الدرجة الثالثة، ما يعني تقريبًا أكثر من 100 نادٍ، منوهًا بأنه ليس هناك قضايا معلقة منذ سنوات طويلة، وأحيانًا يكون القرار بسبب عدم قيام بعض الأندية بسداد مطالبات، وخلال الفترة المُقبلة سيتم الإعلان عن الكفاءة المالية للأندية قبل الفترة الشتوية، وستقوم الأندية بسداد التزاماتها".

ونوه كبوها بأن أغلب المطالبات بالسداد، على الأندية المذكورة، تتعلق بالشهرين الماضيين فقط، مضيفًا أن أغلب الأندية قامت بسداد كافة مستحقاتها في الفترة الصيفية، والدليل حصولها على شهادة الكفاءة المالية.

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وتابع "عدد المحترفين في الدوري تضاعف أكثر من مرة، ومجموع المبالغ المطلوب سدادها خاص بالأندية والطرف الآخر، واليوم أصبح هناك وعي كبير من الأندية، ولكن قد تمر أندية ببعض التعثرات التي تعيق سداد التزاماتها، كأن أحد أندية الشركات لم يحقق أرباحًا خلال تلك السنة".