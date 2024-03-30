الشباب ضد الهلال | المعادلة شبه المستحيلة .. والجندي المجهول الذي يبكي عليه برشلونة!

الهلال يُبهر الجميع ويمتلك ما يفتقده برشلونة!

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أصبحت جماهير الهلال لا تعرف أي شيء حاليًا إلا الفوز، مع هذه النسخة من الزعيم تحت قيادة البرتغالي جورج جيسوس، ولكن تلك الانتصارات جعلت الزعيم يكون مُعادلة شبه مستحيلة أمام جميع منافسيه!

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وكالعادة انتصر الهلال على الشباب بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليواصل سلسلة انتصاراته التاريخية ليصل إلى الفوز رقم 30 على التوالي.

المعادلة شبه المستحيلة

وضع نجوم نادي الهلال معادلة شبه مستحيلة الآن أمام جميع منافسيه، وذلك بعد الأرقام القياسية التي يُحققها بعد كل انتصار متتالي، أولها الوصول إلى 30 انتصار ليُعزز صدارته لقائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات المتتالية.

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كما استطاع فريق جيسوس أن يُسجل الموسم الحالي في دوري روشن 76 هدفًا، ليكون أكثر من سجل في موسم واحد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من أننا على بُعد 11 جولة من نهاية الدوري.

ومن شبه المؤكد أن الهلال سيتخطى هذا الرقم بكثير، مما يجعله معادلة شبه مستحيلة أمام جميع من يُحاول كسر هذا الرقم في المستقبل!

الجندي المجهول الذي يبكي عليه برشلونة

قدم النجم البرتغالي روبن نيفيش واحدة من أفضل مبارياته مع نادي الهلال وذلك أمام الشباب، بعدما نجح في صناعة هدف واحد كان رائعًا، الذي سجله زميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

روبن نيفيش نجح في تقديم أداء متوازن كما اعتاد عليه جماهير الهلال، ما بين الهجوم والدفاع، حيث نجح في إبعاد الكرة مرتين من داخل منطقة الجزاء، واعترض هجمة وحيدة، كما تصدى لتسديدة من جانب لاعبي الشباب، وقدن 4 تدخلات ناجحة.

تألق نيفيش يجعل نادي برشلونة الآن يبكي على عدم قدرته للتعاقد معه، في ظل حاجته هو الآخر للاعب يستطيع سد ثغرات خط الوسط، في ظل سلسلة الإصابات التي يُعاني منها الفريق، خاصة النجم جافي الذي لم يتمكن مدرب البلوجرانا تشافي هيرنانديز في تعويضه بجانب إصابات دي يونج وبيدري.

برشلونة حاول بالفعل التعاقد مع نيفيش ولكنه لم يستطيع مجاراة العرض الهلالي، ليظفر به الزعيم، ليتألق روبن الآن مع الفريق السعودي، ويخسره النادي الإسباني.

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