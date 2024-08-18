أحد صناع "معجزة" الأردن في آسيا .. الشباب يعثر على "الشريك الذهبي" لعبد الرزاق حمدالله

نقلة نوعية لهجوم الليوث

يبدو أن الشباب مُصر على صناعة خط هجوم شرس للغاية يُرعب به أندية دوري روشن السعودي خلال الموسم القادم، إذ بعد ضمان بقاء يانيك كاراسكو وضم عبد الرزاق حمدالله عثرت الإدارة على العنصر الثالث والذي قد يُوصف بالشريك الذهبي للهداف المغربي.

صحيفة الجزيرة السعودية أفادت أن الشباب بات قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي مع الأردني موسى التعمري مهاجم مونبلييه الفرنسي وأحد صناع معجزة منتخب بلاده في كأس آسيا 2023.

منتخب النشامى كان قد فاجأ الجميع بالوصول إلى المباراة النهائية من كأس آسيا قبل أن يخسر أمام أصحاب الأرض، قطر، بنتيجة 3-1.

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وارتبط اسم التعمري بعدد من الأندية السعودية خاصة بعد ترحيبه بالانتقال إلى دوري روشن عقب مواجهة الأردن والسعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

يُشار إلى أن صاحب الـ27 عامًا مرتبط مع ناديه الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2026، وقد لعب معه الموسم الماضي 27 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.