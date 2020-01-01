هل هرب من الشباب ويرفض العودة للسعودية؟ وكيل جمال بلعمري يرد

المدافع الجزائري مثير للجدل دومًا

أوضح وكيل أعمال جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي حقيقة ما يُثار في الإعلام السعودي حول هروبه من النادي ورفضه العودة للسعودية للانتظام في تدريبات فريقه الجماعية استعدادًا لعودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الرابع من أغسطس القادم.

المدافع الجزائري غادر السعودية عند توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ورغم عودة جل الأجانب وانخراطهم في تدريبات فرقهم استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي، إلا أن بلعمري لم يعد حتى الآن.

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ذلك الأمر والتاريخ الطويل من المشاكل بين اللاعب وناديه خلال هذا الموسم دفع العديد من المصادر الإعلامية للحديث عن هروب اللاعب ورفضه العودة وإكمال الموسم مع الشباب.

الوكيل تحدث لصحيفة هاتريك السعودية نافيًا كل ذلك، إذ قال "كل ما يتداول عن اللاعب و عدم رغبته بالعودة شائعات".

أضاف "بلعمري ينتظر ترتيب موعد عودته من قبل الاتحاد السعودي و يواصل تدريباته بشكل يومي و جاهز بشكل كامل".

وشهد الموسم الجاري الكثير من التوتر في علاقة بلعمري مع الشباب، وقد ارتبط اللاعب بالرحيل لعدد من الأندية على رأسها النصر والأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ويدخل بلعمري الذي تُوج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 موسمه الأخير في عقده مع الشباب، إذ سينتهي العقد الذي بدأ عام 2016 وجُدد عام 2018 في يونيو 2021.