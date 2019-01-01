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الشباب السعودي يقترب من التعاقد مع السنغالي مباي دياني

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إدارة نادي جلطة سراي طلبت مبلغ 17 مليون يورو لبيع اللاعب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب إدارة نادي الشباب السعودي من التعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني نجم فريق جلطة سراي التركي.

صحيفة "sabah" التركية أشارت إلى أن أحد مسؤولي الفريق الشباب سيصل إلى تركيا من أجل التفاوض على ضم اللاعب.

إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان ترغب في التعاقد مع مباي دياني لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وبحسب التقارير الصحفية التركية فأن إدارة نادي جلطة سراي طلبت مبلغ 17 مليون يورو لبيع اللاعب.

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ويشهد الموسم المنقضي تألق اللاعب السنغالي حيث أصبح هداف الدوري التركي برصيد 28 هدفًا، وهو الهداف الافضل في الدوري التركي.

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دياني لعب في فترة سابقة بالدوري السعودي وبالتحديد مع نادي الشباب لمدة موسم ونصف في اعوام 2014و2015، ولكنه لم يقنع الادارة الشبابية وقررت الاستغناء عنه.

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