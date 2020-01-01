الشباب يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الشرطة والهلال

أسبوع قوي ينتظر الليوث

استأنف فريق الشباب السعودي تدريباته يوم أمس الثلاثاء بعد توقف يومين بقرار من المدير الفني لويس جارسيا الذي فضل إراحة اللاعبين لـ48 ساعة عقب الفوز على الحزم في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

ويستعد الفريق الملقب بالليث لأسبوع حاسم، إذ سيلعب يوم 20 يناير الجاري مباراة إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الشرطة العراقي، وبعد 5 أيام سيواجه الهلال في آخر جولات مرحلة الذهاب من الدوري السعودي.

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المدرب الإسباني اجتمع باللاعبين في منتصف ملعب الأمير خالد بن سلطان قبل انطلاق المران، وتحدث معهم عن البرنامج التدريبي للفترة المقبلة وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لمواصلة النتائج الإيجابية.

وتضمن المران تدريبات بدنية وفنية وتطبيق لبعض الأفكار التكتيكية، وكذلك اشتمل على تنمية مهارات اللاعبين الفردية من خلال التسديد من مسافات بعيدة من كرات ثابتة ومتحركة.

الشباب كان قد حسم عمليًا مواجهة دور الـ8 في البطولة العربية بانتصاره ذهابًا على الشرطة 6-0، لذا سيُركز على اللقاء المهم ضد الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.