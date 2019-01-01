قرار جديد من مدرب الشباب لتجنب الإرهاق

الشباب فاز على الأهلي مؤخرًا

يدرس لويس جارسيا بلازا المدير الفني لنادي الشباب السعودي قرارًا جديدًا يسعى من خلاله لتفادي إصابة لاعبيه بالإرهاق جاء ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام.

الشباب كان قد هزم الأهلي بهدف دون رد يوم السبت الماضي صمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد أجرى الفريق حصة تدريبية خفيفة أمس الأحد.

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المدرب الإسباني يدرس منح بعض اللاعبين راحة من بعض التدريبات خلال الأيام القادمة تفاديًا لإرهاقهم، خاصة مع مشاركة الشباب في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التي دخلت مراحلها الأخيرة والحاسمة.

ويتمتع لاعبو الشباب بعطلة من التدريبات اليوم بقرار من لويس جارسيا، وستُستأنف التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء لكن مع استثناء بعض اللاعبين ومنحهم المزيد من الراحة.

يُذكر أن الشباب خسر مبارياته الأربعة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل مواجهة الأهلي، ولكنه كان قد سحق الشرطة العراقي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بستة أهداف دون مقابل في ذهاب دور الـ8.

وأنعش الفوز على الأهلي الأجواء داخل الفريق الذي سيواجه الحزم يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ14 من الدوري السعودي، ومن ثم وتحديدًا يوم 20 يناير المقبل سيلعب ضد الشرطة العراقي في إياب دور الـ8 من البطولة العربية.