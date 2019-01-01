الشامبيونشيب| ديربي كاونتي يتأهل للنهائي بعد الفوز على ليدز

ديربي كاونتي يضرب موعدًا مع أستون فيلا في النهائي المؤهل للبريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح فريق ديربي كاونتي في خطف بطاقة التأهل الثانية للنهائي المؤهل للبريميرليج، وذلك عقب فوزه على لديز يونايتد برباعية مقابل هدفين، في إياب نصف النهائي من الأدوار الاقصائية.

وفاز ديربي كاونتي بمجموع لقائي الذهاب والإياب برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بعد الخسارة من ليدز يونايتد بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

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في مباراة الإياب افتتح أصحاب الأرض ليدز يونايتد أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة والعشرين، قبل أن يعادل جاك ماريوت النتيجة للضيوف في الدقيقة الخامسة والأربعين.

في الشوط الثاني نجح ديربي كاونتي في مضاعفة النتيجة عن طريق ماسون ماونت في الدقيقة السادسة والأربعين، قبل أن يضيف هاري ويلسون الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وفي الدقيقة الثانية والستين استطاع اللاعب ستيوارت دالاس تقليص النتيجة لصالح ليدز يونايتد، قبل أن يحبط جاك ماريوت آمال ليدز بإحراه الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة والثمانين.

بهذا الفوز ضرب ديربي كاونتي موعدًا مع أستون فيلا في النهائي المؤهل للبريميرليج والمقرر إقامته يوم الأثنين الموافق السابع والعشرين من مايو على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.