الشارقة يوضح إصابة شاهين عبد الرحمن وتأكد غيابه عن بني ياس

المدافع أصيب خلال مواجهة عجمان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن ماهر حفيظي؛ طبيب الشارقة الإماراتي، معاناة مدافع الفريق شاهين عبد الرحمن، من كدمة قوية، ليتأكد غيابه عن المباراة المهمة المقبلة أمام بني ياس.

المدافع أصيب خلال مواجهة عجمان، إثر تدخل عنيف مع المهاجم مامي تيام، لم يستطع على إثره استكمال اللقاء.

وأوضح الطبيب أن شاهين أجرى الفحوصات اللازمة، وتبين وجود كدمة قوية أدت إلى الضغط على عظمة الساق ووجود بعض الالتهابات.

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حفيظي أكد أن اللاعب سيخضع لفترة علاج طبيعي، يتحدد خلالها فترة غيابه بناءً على تجاوبه مع العلاج الموضوع له.

الشارقة كان قد فقد نقطتين مهمتين في مشواره بالدوري الإماراتي بعد تعادله سلبيًا أمام عجمان في الجولة الـ19.

ويستعد رفاق شاهين لمواجهة بني ياس في 12 من الشهر الجاري بالجولة الـ20.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم.