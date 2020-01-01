الوصل يُواجه الشارقة دون 3 من أبرز نجومه

قمة مباريات الجولة القادمة من الدوري الإماراتي

يستعد الوصل للحلول ضيفًا على نادي الشارقة مساء غدٍ الخميس في قمة الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وسيدخل الفريق اللقاء منقوصًا من 3 من أبرز نجومه.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة للفريقين، إذ يسعى حامل لقب الدوري الإماراتي لتأكيد صحوته الأخيرة التي تُوجت بالفوز على اتحاد كلباء والتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، فيما يحرص الوصل على الخروج سريعًا من صدمة الخروج أمام العين من نفس البطولة إثر خسارته 6-5.

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ولم تتوقف خسارة الوصل عند الخروج من البطولة، بل خسر كذلك 3 من أهم لاعبيه قبل اللقاء المهم أمام الشارقة في دوري الخليج العربي، إذ تعرض لاعبه جورج دوبنج للطرد ليغيب بداعي الإيقاف، فيما تعرض الثنائي ويلتون سواريز وكريستيان تريش للإصابة.

الألماني تريش تعرض لإصابة صعبة في الكتف خلال اللقاء، أجرى على أثرها عملية جراحية يوم أمس لإصلاح كسر في الترقوة وقد أعلن ناديه غيابه عن اللعب لمدة 4-5 أسابيع.

ويُعد غياب اللاعب ضربة قوية له وللفريق، إذ كان الوصل قد ضمه في سوق الانتقالات الشتوي الماضي لكنه لم يلعب سوى 75 دقيقة أمام عجمان في الدوري الإماراتي و53 دقيقة أمام العين في الكأس، ولن يعود للعب قبل 40 يومًا على الأقل.