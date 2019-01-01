بعثة الأهلي تتوقف في إثيوبيا قبل المواصلة نحو الكونغو

مباراة مصيرية للأهلي في دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصلت بعثة النادي الأهلي المصري إثيوبيا، حيث ستبقى هناك ساعتين "ترانزيت" قبل استقلال طائرة أخرى للتوجه إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت القادم ضمن دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة مصيرية في الكونغو، إذ يتصدر مجموعة حاليًا برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني ونقطتين عن شباب الساورة الجزائري، ويتذيل فيتا كلوب المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، مما يعني أن مباريات الجولة الحالية ستحسم إلى حد كبير هوية المتأهلين للدور القادم.

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ويرأس بعثة الفريق عضو مجلس الإدارة "طارق قنديل"، وتضم الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ومحمد يوسف، بجانب 21 لاعبًا اختارهم المدير الفني لخوض اللقاء وهم:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وإسلام محارب، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد حمودي، وأجاي، ووليد أزارو ومروان محسن.

وكان سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي قد سبقا البعثة للاطمئنان على ظروف الإقامة والملاعب وتوفير أفضل ظروف ممكنة للفريق خلال فترة تواجده هناك، بهدف المساعدة على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة لمصر ببطاقة التأهل لربع النهائي.