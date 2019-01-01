الشارقة × العين - تاريخ الملك يخضع أمام الزعيم

الغزارة التهديفية سمة مواجهاتهما، فلم يحضر التعادل السلبي سوى مرة وحيدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تشهد الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي مباراة قوية بين الشارقة والعين، اليوم الخميس، على استاد الأول، في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت الإمارات.

مباراة صعبة على كلا الفريقين، تتميز بالغزارة التهديفية، وهو ما يضفي عليها طابعًا خاصًا من المتعة لدى الجمهور، الذي يعشق رؤية الشباك مهتزة.

الملك يدخل اللقاء بعد تحقيق فوزين سهلين في الجولتين الماضيتين أمام خورفكان (2-0)، واتحاد كلباء (3-1).

بينما الزعيم فبدأ الموسم بفوز بشق الأنفس أمام اتحاد كلباء (3-2)، ثم أمام الوصل (3-1).

وبمقدور لقاء الليلة أن يفض شراكة الصدارة التي يقتسمها الثلاثي الشارقة والعين وشباب الأهلي، فتخرج أي من الملك أو البنفسجي مؤقتًا من القمة.

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تاريخيًا، فالبنفسجي حظوظه أكبر في اللقاء، فخلال 52 مباراة خاضاها معًا بمختلف البطولات، فاز العين في 25 مباراة، مقابل 15 فقط للشارقة، بينما حسم التعادل نتيجة 12 مباراة أخرى، منها تعادل سلبي وحيد.

الحصيلة التهديفية بالتأكيد تصب أيضًا في صالح الزعيم بـ106 هدفًا، بينما زار الملك شباك العين بـ46 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدتها لقاءاتهما، كانت في إياب الجولة الـ14 بموسم 2010-2011 بدوري الرديف، وقتما هز العين شباك الملك بستة أهداف دفعة واحدة.

بمواجهتا الموسم الماضي، فاز الملك في الدور الأول 2-1، سجل ويلتون سواريز وإيجور كورنادو للشارقة، وماركوس يبرج للعين.

أما في الدور الثاني فحضر التعادل 2-2، أحرز جمال معروف وتسوكاسا شيوتاني هدفي الزعيم، وإيجور وسواريز لبطل الموسم الماضي.