بعد رحيله ومنعه من دخول غرفة الملابس .. أليكس فيرجسون يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد وبرينتفورد

فيرجسون كان غائبًا عن المشهد في مباراة مانشستر يونايتد أمس

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد أمس السبت، غياب السير أليكس فيرجسون، بعد رحيله وقرار النادي بمنعه من الدخول غرفة ملابس الفريق.

وفاز مانشستر يونايتد على برينتفورد في ملعب أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة اليونايتد ضد برينتفورد، غياب السير أليكس فيرجسون الذي اعتاد الظهور في الملعب لمؤازرة الفريق، بعد رحيله عن النادي.

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جاء ذلك بعد قرار السير جيم راتكليف رئيس النادي بإلغاء العقد المبرم بين مانشستر يونايتد وفيرجسون الذي كان يحصل بموجبه على 2 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وذلك من أجل خفض التكاليف على النادي.

يُذكر أن قرار مانشستر يونايتد تجاه السير أليكس فيرجسون تسبب في انقسامات بين الجماهير، خاصة في ظل ما قدمه من خدمة النادي طوال حياته.

فيرجسون صاحب الـ82 عامًا، فرض نفسه ليكون أعظم مدير فني في تاريخ مانشستر يونايتد، بعدما حقق 38 بطولة خلال 26 عامًا قاد فيها الفريق تدريبيًا، وبعد تنحيه عن منصبه عام 2013 أصبح سفيرًا للنادي حتى جاء راتكليف وقرر إعفاءه من منصبه.