"السياسة" تُضيف أزمة جديدة لبيل في ريال مدريد

أزمة جديدة لجاريث بيل في ريال مدريد هذه المرة السياسة هي السبب فيها.

يبدو أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد يواجه أزمة جديدة في ناديه الإسباني.

ومن المتوقع عودة بيل إلى ريال مدريد الموسم المقبل، بعد قضائه الموسم الماضي معارًا إلى ناديه القديم توتنهام الإنجليزي الذي انتقل منه إلى ريال مدريد في صيف 2013.

ويتبقى لجاريث، 32 سنة، موسمًا في عقده مع ريال مدريد لكنه يبدو سيشكل أزمة له وللفريق.

وغادر بيل ريال مدريد الموسم الماضي بعد سلسلة من المشاكل مع مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

ما الأزمة الجديدة التي تواجه بيل؟

الأزمة الجديدة لبيل في ريال مدريد؛ سياسية، خارجة عن إرادته، فبخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي أصبح جاريث لاعبًا غير أوروبي.

ويشترط الدوري الإسباني وفق لوائحه قيد 3 لاعبين غير أوروبيين في كل فريق.

ويُقيد حاليًا في ريال مدريد الثلاثي البرازيلي إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو في بند اللاعبين غير الأوروبيين.

ما الحل لأزمة ريال مدريد الجديدة؟

لن يتمكن ريال مدريد من قيد اللاعبين الأربعة في قائمة الدوري الإسباني.

بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن الحل يكمن في قيد رودريجو في قائمة كاستيا شباب ريال مدريد.

قيد رودريجو في قائمة كاستيا ريال مدريد سيمكنه من اللعب في كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا التي لا تضع حدًا للاعبين غير الأوروبيين وتمنح الفرق إمكانية قائمة احتياطية من الشباب ولاعبي الأكاديميات.

الجزء الثاني من الحل هو حصول فينيسيوس جونيور على الجنسية الإسبانية فالقانون الإسباني يسمح ببدء إجراءات الحصول عليها لمن عمل على الأقل سنتين متتاليتين داخل البلاد وهو ما ينطبق على فينيسيوس.

ويلعب البرازيلي مارسيلو قائد ريال مدريد في بطولة الليجا بجواز سفره الإسباني بعد حصوله على الجنسية. وهو الحال نفسه مع كاسيميرو وفالفيردي.

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