رئيس النصر يحفز جماهيره بـ18 ألف تذكرة مجانية

رئيس النصر يحفز جماهير ناديه لحضور مباراة أبها

كشف صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي، عن تقديم 18 ألف تذكرة إلى جماهير العالمي، خلال مباراة أبها المقبلة.

النصر سيواجه أبها مساء غدٍ السبت، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

السويكت نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها الآتي:

"جمهور الشمس.. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم.. تهديكم الإدارة 18 ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز، كونوا على الموعد كما هي عادتكم".

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ويسعى النصر للاستفادة من تعثر الهلال أمام الفتح أمس الخميس، بعدما تعادلا بثلاثة أهداف لكل فريق، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة التاسعة.