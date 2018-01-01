أسطورة السويد يرشح العين الإماراتي لنيل لقب كأس العالم للأندية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ماركوس بيرج أسطورة منتخب السويد السابق إن العين الإماراتي مرشح لتخطي ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، وذلك على خلفية سؤاله عن المرشح لنيل اللقب. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على كاشيما الياباني في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع العين الإماراتي الفائز على ريفربليت الأرجنتيني.

وكان بيرج قد سؤل حول توقعاته للفائز بلقب كأس العالم للأندية، فرأى أن توقع فوز ريال مدريد باللقب بسهولة ليس من المنطق، نظرًا لقوة العين وللوضع السيء الذي يمر به ريال مدريد.

وقال بيرج: "ريال مدريد يمر بحالة سيئة، لقد خسر أكثر من مباراة في الفترة الأخيرة، بعضها بنتائج كبيرة، إنه ليس ريال مدريد المرعب والمعتاد في مثل هذه المواعيد"

وأضاف: "العين قدم أداء كبيرًا خلال البطولة في مبارياته الثلاثة، ومقارنة بأداء ريال مدريد أعتقد أنه قادر على الفوز عليه وتحقيق اللقب خاصة أن المباراة ستكون على أرضه"

يذكر أن بيرج لعب لهامبورج الألماني وباناثينايكوس اليوناني، فضلًا عن محطاته في الدوري السويدي.