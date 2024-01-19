السنغال "المملة" ترعب إفريقيا بسلاح النصر والأهلي .. وكوارث نجم الهلال مستمرة!

منتخب السنغال يجمع "العلامة الكاملة" في بطولة كأس أمم إفريقيا

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مرة أخرى.. قدّم منتخب السنغال الأول لكرة القدم، مستوى "ممل"، في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023؛ ولكنه حقق الانتصار على الرغم من ذلك.

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السنغال التي تتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، حققت الفوز على جامبيا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن تضرب الكاميرون (3-1)، مساء اليوم الجعة.

وسواء في مباراة جامبيا أو الكاميرون.. ظهر أسود التيرانجا، بعيدين تمامًا عن مستواهم المعهود؛ حيث اكتفى المنتخب بـ"الفوز"، من خلال المهارات الفردية والمجهودات الفردية.

ولعب إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي، وساحر النصر ساديو ماني، دورًا مهمًا في فوزي السنغال؛ على الرغم من أنهما لم يقدّما أفضل المستويات، على غرار الفريق بالكامل.

ميندي تصدى لفرص خطيرة أمام جامبيا والكاميرون، كادت أن تهز شباكه، في الوقت الذي صنع فيه ماني "هدفًا"، خلال اللقاء الأول، قبل أن يسجل في الجولة الثانية.

مساهمة ماني في هدفين خلال المباراتين؛ جاءت على الرغم من اختفائه التام في الـ180 دقيقة، ومن تسديدة واحدة فقط في بطولة كأس أمم إفريقيا - حتى الآن -.

فوز منتخب السنغال، وهو في أسوأ حالاته، وبمساعدة ثنائي الأهلي والنصر، يمثل رعبًا لكافة الفرق المنافسة؛ حيث يدل على قوة هذا الفريق، الذي لن يرحم أحدًا، إذا وصل إلى مستواه المعهود، في الجولات القادمة.

كوارث نجم نادي الهلال مستمرة..

وعلى عكس ماني وميندي.. لا يزال خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يقدّم كوارث في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية.

كوليبالي الذي اشتبك مع مدربه في المباراة الأولى أمام جامبيا، وظهر عدم تفاهمه مع إدوارد ميندي، ارتكب أخطاء عديدة، في القمة الكروية أمام الكاميرون.

ومن جديد.. لم يتفاهم كوليبالي مع ميندي في إحدى اللعبات التي كادت أن تسفر عن هز شباك السنغال، كما أنه ارتكب خطأ في التغطية، في الهدف الوحيد الذي سجله الكاميرون.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم السنغال (2-1)، ارتكب خاليدو كوليبالي، خطأ آخر في التغطية، خلال كرة عرضية، الأمر الذي كاد أن يكلف السنغال كثيرًا.

وتنتظر الجماهير السنغالية، أن يستفيق قائد منتخبهم؛ لأن عودته إلى مستواه الرائع المعهود، سيعني خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب القاري الغالي، في نسخة كوتِ ديفوار الحالية.

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