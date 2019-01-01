السلط الأردني يدرس شكوى الوحدات إلى الاتحاد الآسيوي

مواجهة الوحدات أمام هلال القدس سببت أزمة مع السلط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن خالد عربيات؛ رئيس نادي السلط الأردني دراسة مجلس إدارته تقديم شكوى رسمية أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي الوحدات، على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الأخير أمام هلال القدس الفلسطيني.

جمهور الوحدات قامت بالهتاف ضد نادي السلط وتوجيه السباب لمجلس إدارته خلال مواجهة الفريق الفلسطيني، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.

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وأكد عربيات، في تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية أنه يدرس بالفعل خلال الفترة الحالية إتخاذ إجراء رسمي ضد منافسه، بسبب موقف جماهيره.

ويأتي موقف جمهور الوحدات ضد السلط، على إثر الأزمة التي شهدتها مواجهة الفريقين بالجولة الـ12 من الدوري المحلي، والتي فاز بها الأخير بثنائية مقابل هدف وحيد، مما أثار غضب الجمهور الوحداوي.

يذكر أن الوحدات تغلب على هلال القدس بسداسية مقابل هدفين، ليحقق العلامة الكاملة في أول مباراتين له بالبطولة.