السعودية فرصة ديفيد كوت الوحيدة لتجاوز أزمة "إهانة" يورجن كلوب

الحكم قد يُطرد من التحكيم الإنجليزي

يواجه الحكم الإنجليزي ديفيد كوت خطر الإيقاف نهائيًا عن التحكيم في إنجلترا بسبب الفيديو المنسوب له وهو يوجه السباب إلى يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول.

الفيديو أثار حالة شديدة من الجدل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه كوت وهو يسب كلوب بألفاظ بذيئة وخادشة للحياء، بسبب اتهامه له بالكذب في إحدى المباريات أمام بيرنلي في البريميرليج، كما تحدث عن رغبته المستمرة في تجنب الحديث معه بسب سلوكه.

رابطة الحكام الإنجليزية "PGMOL" قررت إيقاف كوت لحين التحقق من الأمر، ووفقًا للمؤشرات الحالية، فإن المقطع المنتشر قد ينهي مسيرته التحكيمية بالكامل، بسبب حجم التهمة الموجهة له.

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صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أفادت أن السعودية قد تكون فرصة كوت الوحيدة للخروج من تلك الورطة الكبيرة، مشيرة إلى أنه قد يُعيد إحياء مسيرته هناك بعد طرد من أسرة التحكيم الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر حصل مؤخرًا على 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل إدارة مباراة الهلال والنصر في السعودية، وهو ما يُشجع كما يبدو كوت على مواصلة مسيرته المهنية هناك.

جدير بالذكر أن مسيرة صاحب الـ42 سنة في البريميرليج بدأت منذ 2018، وأشرف السبت الماضي على مباراة ليفربول وأستون فيلا التي انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.