متباهيًا بمركز السعودية .. مانشيني بعد إقالته: استمتعت كثيرًا!

أول تعليق من مانشيو بعد إقالته..

يبدو أن الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية المقال حديثًا، راضٍ تمامًا عما قدمه مع الأخضر، رغم رحيله عن طريق الإقالة قبل نهاية عقده بعامين تقريبًا.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس الخميس، رسميًا رحيل مانشيو بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، على إثر تدهور المستوى والنتائج على حدٍ سواء.

وعقب هذا القرار، قام مانشيني بنشر صورة لمركز المنتخب السعودي في جدول ترتيب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ يحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط، جمعها من مباراتين.

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وعلق المدرب الإيطالي المقال: "استمتعت بالفرصة التي أتيحت لي في المملكة العربية السعودية، شكرًا لرئيس الاتحاد واللاعبين والمدربين والجماهير".

يذكر أن صاحب الـ59 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية للأخضر في أغسطس 2023، إذ قاده خلال 18 مباراة، محققًا الفوز في سبع منها، وتعادل في خمس، فيما خسر ست مرات.