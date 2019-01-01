في بيان رسمي - النصر يرصد التجاوزات في حقه للجوء للقانون

مجلس السويكت يحدد أوجه الاعتداء على ملكيته الفكرية والأدبية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، بدأ الإدارة القانونية في رصد كافة التجاوزات في حق النادي، حرصًا على حفظ حقوقه الأدبية والفكرية.

وأصدر مجلس السويكت بيانًا أوضح خلاله أوجه التجاوزات، جاء فيه: "يود مجلس الإدارة وفي إطار حفظ حقوق النادي ومنسوبيه وحفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي التنويه بأن الإدارة القانونية ستقوم برصيد التعديات التي قد تقع على النادي أو منتجاته أو علامته التجارية أو على منسوبيه في مختلف المنصات الإعلامية أو الإعلانية أو التعدي على ملكية النادي الفكرية واستخدامها في أغراض تجارية أو غير تجارية، من خلال استغلال اسم وشعار النادي في الإعلانات الدعائية أو الحملات التسويقية أو استخدام الشعار في أي منتجات تجارية دون الحصول على موافقة خطية من إدارة النادي".

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وأضاف: "كما سيتضمن هذا الرصد جميع الجهات والأفراد المتعدين على حقوق المواد الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي كالصور ومقاطع الفيديو الحاملة للعلامة التجارية للنادي واستخدامها لأغراض إعلامية أو خلافها دون الإشارة للمصدر أو إزالة شعار النادي الموجود عليها".

مجلس السويكت اختتم بيانه: "تهيب الإدارة بالجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، ويؤكد بأنه لن يتهاون ضد كل من يخالف ما ورد في هذا البيان وسيتخذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحقه، حفاظًا على حقوق النادي والمنتسبين له وعلى ملكيته الفكرية ومنعًا لاستغلالها بطرق غير مشروعة تتنافى مع الأنظمة واللوائح".

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة السد القطري، غدًا الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.