"نريدها في شهور الشتاء ولكن!" .. الاتحاد الخليجي يكشف سر تقديم موعد كأس الخليج 27 في السعودية

السعودية فازت رسميًا بحق تنظيم كأس الخليج 27

فاجأ الاتحاد الخليجي لكرة القدم الجميع بالإعلان عن إقامة النسخة القادمة من كأس الخليج خلال سبتمبر 2026 بدلًا من ديسمبر من نفس العام، وقد فسر أمينه العام، جاسم الرميحي، ذلك التغيير في موعد النسخة التي ستقام في السعودية.

الاتحاد الخليجي كان قد أعلن فوز المملكة العربية السعودية بحق تنظيم خليجي 27، وذلك خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم في الكويت على هامش إقامة النسخة الـ26 من البطولة.

وأوضح الرميحي خلال تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن تقديم موعد إقامة البطولة جاء بطلب من السعودية، حيث ترغب في إقامتها قبل أشهر قليلة من استضافة كأس آسيا 2027.

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وأضاف " الاتحاد الخليجي يحرص على جعل بطولة الخليج في الأشهر التي يتحسن من خلالها الطقس، أي في ديسمبر ويناير، إلا أن إقامة البطولة القارية في السعودية أدى إلى تغيير الموعد إلى سبتمبر".

يُشار إلى أن كأس الخليج الـ27 هي حلقة في سلسلة من الأحداث الكروية العالمية التي ستنظم في السعودية خلال الفترة القادمة، أبرزها نهائيات كأس العالم 2034، بمشاركة 48 منتخبًا، وكأس آسيا 2027، فيما ذكرت تقارير بأن الاتحاد الدولي (فيفا) يدرس إقامة كأس العالم للأندية 2033 في المملكة.