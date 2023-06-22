"السعودية تُغير المعطيات" كاراجر غاضب من ارتباط نجوم الدوري الإنجليزي بدوري روشن!

السعودية تسحب البساط من تحت أقدام الدوري الإنجليزي

أبدى جيمي كاراجر أسطورة ليفربول قلقه بشأن عدد اللاعبين الذين في أعوامهم الذهبية ويرتبطون بالانتقال إلى أندية الدوري السعودي، واصفاً هذه الظاهرة بأنها "غسل رياضي يجب أن يتوقف".

كاراجر عبر عن غضبه بعد أنباء حصول برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على عرض للانضمام إلى نادٍ سعودي، واعتبر أسطورة ليفربول أيضًا أن الانتقال المحتمل سيكون "مغير للمعطيات".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عامًا مطلوب في دوري روشن، وهو واحد من العديد من المواهب الكبيرة المطلوبة من الأندية السعودية، بما في ذلك حكيم زياش وإدوارد ميندي، اللذين قد يغادروا الدوري الإنجليزي الممتاز للانضمام إلى دوري روشن للمحترفين هذا الصيف.

لقد أظهرت أندية دوري السعودية المحترف حضورها في سوق الانتقالات مؤخرًا، حيث قامت بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الكبار بما أمثال نجولو كانتي من تشيلسي وكريم بنزيما من ريال مدريد.

وكتب كاراجر على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "برناردو سيلفا في أعوامه الذهبية وكان واحدًا من أفضل لاعبي أوروبا في السنوات الخمس الماضية".

وأضاف: "لم أكن قلقًا بشأن رحيل لاعبين في الثلاثينيات من عمرهم إلى الدوري السعودي، ولكنني قلق بعض الشيء بشأن اللاعبين ذروة مسيرتهم مثل روبن نيفيش، ولكن إذا حدث هذا، فإنه يبدو كتغيير للمعطيات، السعودية تسيطر على الجولف والملاكمة والآن تريد السيطرة على كرة القدم، يجب أن يتوقف هذا الغسل الرياضي".

تأتي تعليقات كاراجر بعد أن طالب جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتحقيق بشكل عاجل في الصفقات ذات الأموال الكبيرة والعروض التي قدمتها الأندية السعودية.