السعودية تضحك على برشلونة .. صحيفة إسبانية تسخر من عرض نيوكاسل لضم توريس!

محاولة من الماكبايز تثير الجدل

عرض غريب من نوعه تقدم به نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع فيران توريس مهاجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بودكاست "Jijantes" قال إن الماكبايز تقدموا بعرض قيمته 15 مليون يورو كثوابت و5 ملايين متغيرات، من أجل ضم اللاعب الذي دفع برشلونة 55 مليون يورو لضمه من مانشستر سيتي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قررت تناول القضية بصورة مختلفة، حيث قالت في مقال رأي من خلال الصحفي خافيير بوش، إن هذا العرض يأتي بمثابة المزحة من إدارة نيوكاسل تجاه نظيرتها الكتالونية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولخصت العرض بجملة واحدة وهي "نيوكاسل يضحك على برشلونة"، ويأتي ذلك بسبب استحالة التخلص من لاعب بقدرات توريس بهذا المبلغ، خاصة وأنه يبلغ من العمر 24 سنة، ومرتبط بعقد حتى عام 2027 بشرط جزائي قيمته مليون يورو.

وأشارت إلى أن انحدار مستوى توريس مع برشلونة في الوقت الحالي، لا يُقلل من قيمته كلاعب متعدد المراكز يمكنه الإجادة كمهاجم صريح وجناح على الجانبين الأيمن والأيسر.

وفي النهاية قالت الصحفي إن تقديم أحد أقوى الأندية اقتصاديًا في العالم برعاية صندوق الاستثمار السعودي لهذا العرض، لا يمكن اعتباره سوى مجرد مزحة وليس عرضًا حقيقيًا.