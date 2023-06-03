السعودية تسحب البساط .. صراع ثنائي وعرض لا يُصدق لضم نجولو كانتي

تامر أبو سيدو
N'Golo Kante Chelsea Arsenal 2022-23Getty Images
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السعودية تسحب البساط من الجميع في سوق الانتقالات

يبدو أن الجهات المسؤولة في السعودية مصرة تمامًا على سحب البساط من تحت أقدام الجميع في سوق الانتقالات الصيفي القادم، حيث تُواصل تقديم العروض المغرية للنجوم الناشطين في أوروبا.

آخر تلك العروض كشف عنها الصحفي التركي إكرم كونور عبر حسابه الرسمي على تويتر ويتعلق بالفرنسي نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.

النادي الإنجليزي يُحاول تجديد العقد، كما أبدت عدة أندية في القارة العجوز رغبتها في التوقيع مع بطل العالم 2018 مع فرنسا، لكن يبدو أن الجميع سيتراجع أمام العرض السعودي الخيالي المقدم للاعب.

الصحفي التركي المختص بسوق الانتقالات أفاد أن كانتي وصله عرضًا من الدوري السعودي يتضمن منحه راتبًا سنويًا قدره 60 مليون يورو، وقد أضاف في تصريحات خاصة لجول النسخة العربية أن ناديي الهلال والاتحاد بالتحديد يقفان خلف العرض، ومن المتوقع أن يختار اللاعب أحدهما.

يُشار إلى أن كانتي ليس الوحيد المستهدف بواسطة أندية الدوري السعودي، بل هو أحد طابور طويل من اللاعبين يتقدمه ليونيل ميسي ويضم سيرخيو راموس وسيرجيو بوسكيتس ولوكا مودريتش.

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