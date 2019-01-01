السعودية تحل أزمة مواجهة النجمة اللبناني وهلال القدس

أزمة رفض النادي اللبناني وضع نفسه تحت طائلة القانون من ورائها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النجمة اللبناني رسميًا حل أزمة مواجهتيه أمام هلال القدس بكأس الاتحاد الآسيوي، بإيجاد أرض محايدة تستضيف المباراتين.

كانت أزمة قد نشبت خلال الفترة الماضية بعد امتناع النادي اللبناني عن السفر إلى فلسطين المحتلة لمواجهة الهلال، حيث تمنعه قوانين بلده من ذلك.

القوانين اللبنانية تمنع أي من مواطنيها من دخول فلسطين معتبرًا ذلك طبيعًا مع المحتل، ويتعرض من يخرق هذا القانون للسجن والغرامة.

هلال القدس ينتظر من الاتحاد الآسيوي إعلانه فائزًا على النجمة

وتقرر أن تقام مباراتي النجمة مع هلال القدس على الأراضي السعودية، وتحديدًا بمدينة جدة، على أن يقام لقاء في الثالث من مايو، والإياب في السادس من الشهر نفسه.

ويتواجه الفريقان ضمن الجولتين الثالثة والخامسة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن النجمة يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى دون نقاط من مباراتين، بينما يأتي الهلال ثالثًا بنقطة واحدة فقط.