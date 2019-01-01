السعودية تحتضن أول بطولة خليجية لكرة القدم النسائية

تُقام البطولة الخليجية النسائية للمرة الأولى في التاريخ

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة الخليجية حدثاً تاريخياً، بعدما احتضنت الدمام أمس قرعة النسخة الأولى من البطولة الخليجية النسائية لكرة القدم.

وتُقام البطولة الخليجية النسائية للمرة الأولى في التاريخ، حيث تستضيفها مدينة الخبر السعودية مارس المقبل.

وكشف نظام البطولة، عن اقامتها بنظام خروج المغلوب، بتواجد 10 فرق سعودية، و6 أندية خليجية من الكويت والبحرين والإمارات وعمان.

البطولة تنطلق في مطلع مارس المقبل على ملاعب الصالة الخضراء في الخبر، بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية تحت شعار الكرة تجمعنا.

ومن أبرز المشاركين من خارج السعودية، سلوى الصباح الكويتي، والرفاع البحريني، وأهلي سداب العماني.

القرعة أسفرت مواجهة بين سلوى صباح والمحرق، في قمة خليجية، والتي ستنهي بخروج مبكر لأحد المرشحين للقب.

أما عن الفرق السعودية، فإن الصدام المبكر سيكون بين أقوى فرق المنطقة الشرقية، شعلة الشرقية، مع عملاق العاصمة الرياض، فريق اليمامة، والفائز من هذه المباراة سيواجه التحدي السعودي، حال تخطيه نظيره رويال

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يُذكر أن هذه البطولة بجانب أقامتها للمرة الأولى تاريخياً، فإن السعودية تحتضن بطولة كرة قدم نسائية للمرة الأولى في التاريخ.