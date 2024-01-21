شاهد ملخص وأهداف مباراة المنتخب السعودي وقيرغيزستان في كأس آسيا 2023

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تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023 المقامة في قطر حاليًا بانتصاره على قيرغيزستان بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات.

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الأخضر استفاد مبكرًا جدًا من زيادة عددية على حساب منافسه بعد طرد مدافع قيرغيزستان، إيزار أكماتوف، عند الدقيقة التاسعة بعد العودة إلى تقنية الفيديو إثر تدخله العنيف على قدم سامي النجعي.

المنتخب السعودي استحوذ على اللعب تمامًا في الشوط الأول وقد صنع عديد المحاولات الهجومية على مرمى منافسه إلا أنه لم يستطع صناعة سوى القليل من الفرص الحقيقية وأخطرها رأسية فراس البريكان التي مرت للخارج وتمريرة سعود عبد الحميد العرضية التي لم تجد أي متابع.

تقدم محمد كنو المتواصل لدعم الهجوم أسفر أخيرًا عن الهدف المنشود وقد سجله بمتابعة ناجحة لعرضية عبد الحميد بعد هجمة جماعية رائعة شهدت ارتداد الكرة من القائم في البداية إثر تسديدة عبد الإله المالكي، وقد انتهى الشوط بهذا الهدف رغم تسديدات الأخضر التي وصلت إلى 11.

كابوس البطاقة الحمراء عاد للظهور في وجه قيرغيزستان في بداية الشوط الثاني بطرد كاي ميرك عند الدقيقة الـ52 بنفس سيناريو الطرد الأول، حيث احتسب بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو وكان إثر تدخل عنيف على قدم حسان تمبكتي، والذي غادر الملعب بعدها ودخل بدلًا منه المهاجم صالح الشهري لتتغير طريقة اللعب إلى الدفاع الرباعي.

ورغم التوقعات بمهرجان من الأهداف للأخضر بعد حالة الطرد الثانية لخصمه إلا أن الفريق لم يُقدم الأداء الهجومي المطلوب وقد عابه الكثير من البطء وسوء اللمسات الأخيرة ليكتفي بإضافة هدف ثانٍ بواسطة البديل فيصل الغامدي عند الدقيقة الـ84 وبتسديدة قوية أخطأ الحارس التعامل معها.

الفوز رفع رصيد الأخضر إلى 6 نقاط في الصدارة فيما تراجعت تايلاند للوصافة بـ4 نقاط وبقي منتخب عُمان بنقطة واحدة في المركز الثالث وقيرغيزستان دون أي نقاط.

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