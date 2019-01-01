السعودية بالأبيض والبحرين بالأحمر في نهائي خليجي 24

يلتقي الأخضر السعودي أمام البحرين في نهائي كأس الخليج غدًا الأحد

كشف الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس خليجي 24 المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة عن تفاصيل المواجهة التي ستجمع بين منتخب السعودية والبحرين.

ويلتقي الأخضر السعودي أمام البحرين في نهائي كأس الخليج غدًا الأحد على ملعب عبدالله بن خليفة، ملعب نادي الدحيل.

وبحسب الاجتماع الفني سيرتدي المنتخب السعودي القميص الأبيض، بينما من المُقرر أن يرتدي المنتخب البحريني القميص الأحمر.

وتُعد مباراة نهائي النسخة الـ24 أول نهائي يجمع بين منتخبي السعودية والبحرين على مدار تاريخ بطولات كأس الخليج.

ودخل المنتخب البحريني التاريخ من أوسع الأبواب بتأهله إلى نهائي ”خليجي 24“ للمرة الأولى في تاريخه، لذا فإن طموحاته هي التتويج باللقب لأول مرة.

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أما المنتخب السعودي فقد سبق له التأهل إلى نهائي كأس الخليج أربع مرات من قبل، لتكون تلك المرة هي الخامسة، حيث تمكن ”الأخضر“ من التتويج باللقب ثلاث مرات أعوام 1994 و2002 و2003.